Reggina, Taibi: “Baclet? Sono fiducioso. Puggioni mai cercato”

Reggina scatenata sul mercato. Ufficializzati diversi acquisti di rilievo, altri colpi in canna. Le parole del direttore sportivo Massimo Taibi ai microfoni di Momenti Amaranto.

“Mi sto divertendo? No, lavoro come prima. C’è più disponibilità economica ma non è comunque facile, stiamo provando a rinforzare la squadra e sinora ci stiamo riuscendo. Ringrazio la famiglia Praticò, mi ha dato la grande possibilità di rientrare a Reggio e tutti sanno quanto ci tenevo. C’erano difficoltà ma succede in tante piazze, abbiamo sempre provato a superarle. Con dignità siamo sempre andati avanti”.

“E’ iniziata una nuova era, ho avuto il piacere di conoscere personalmente il presidente Gallo e il direttore generale Iiriti. Sono persone competente appassionate, il progetto è importante. L’onestà paga sempre, ringrazio Iiriti e Gallo se hanno pensato a me anche per il futuro. Le responsabilità non mi hanno mai spaventato, con questi nuovi acquisti l’asticella si deve alzare e lo sappiamo. Baclet? Trattativa avviata ma non definita, non è semplice ma penso di poterla concludere positivamente. In caso contrario, è pronta la pista B”.

“Non possiamo prendere 30 giocatori, bisogna rispettare le liste e gli over presenti in organico. Puggioni? Mai cercato, abbiamo Confente che ha dimostrato il suo valore. In difesa cercheremo un terzino che possa far coppia con Seminara. Nella mia testa ci sono obiettivi chiari, ci stiamo lavorando. Aquilani? Il presidente Gallo cercava un colpo ad effetto, Aquilani è stato uno dei giocatori cercati ma non l’unico. Adesso credo che la pista sia tramontata. Sandomenico in uscita? Assolutamente, non si muove”.