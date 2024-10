Reggina, arrivano le prime ufficializzazioni

La Reggina comunica il primo colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Andrea De Falco, 32 anni. I

l centrocampista arriva a titolo definitivo. Si è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2020 con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di promozione in Serie B.

Il nuovo giocatore amaranto dopo la firma, impressa sul contratto dentro gli uffici romani della M&G, ha affermato:

“Se dico Reggina? Penso a una società storica, a una società ambiziosa, penso al mare, al caldo. Penso e spero di vedere presto il Granillo pieno. Sono contento di aver fatto questo passo”.

Cresciuto calcisticamente nell’Ancona, Andrea De Falco ha un curriculum pesante. Del resto, ha calcato i campi della Serie A e della Serie B con Ancona, Pescara, Bari, Juve Stabia e Benevento. L’anno scorso era a Matera.

Nella prima parte di questa stagione è sceso in campo 16 volte con la maglia della L.R. Vicenza Virtus.

Leggi anche

Non si tratta però dell’unica novità della giornata. La Reggina infatti mette a segno un secondo colpo: si tratta di Nicola Bellomo, 27 anni.

Anche lui, come De Falco, è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2020 con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di promozione in Serie B.