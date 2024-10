Reggina, il nuovo undici di Cevoli. Questa l’incredibile formazione

Con le ufficializzazioni che arrivano direttamente dai calciatori attraverso i loro profili sui social, giungono anche alla stampa ed ai tifosi le notizie che tutti aspettavano. Taibi fa sul serio e quelli che dovevano essere ritocchi per irrobustire la squadra, si stanno trasformando in una vera e propria rivoluzione. Da centrocampo in avanti è probabile che nel giro di due gare si vedano solo giocatori nuovi, al momento non è stata toccata, invece, la retroguardia. Ed allora proviamo a fare il solito giochino, tra giocatori presi e coloro che a breve verranno annunciati, ipotizziamo l’undici che andrebbe a schierare mister Cevoli, mantenendo l’attuale 3-4-3:

Confente; Conson, Redolfi, Solini; Kirwan, De Falco, Bellomo, Procopio; Doumbia, Baclet, Strambelli. All. Cevoli.

Come si evince dalla bozza di una probabile formazione amaranto, centrocampo e attacco risultano completamente trasformati. Un salto di qualità enorme per il tecnico, ma anche un nuovo lavoro sul piano tattico e dell’organizzazione, visto che ci sarà da assemblare un gruppo di calciatori che per oltre il 50% sarebbe nuovo.

