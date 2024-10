Reggina, Taibi piazza il colpo a sorpresa. E sono sei

Il DS Taibi è irrefrenabile. Chiuse quattro trattative già annunciate e che riguardano i vari De Falco, Strambelli, Bellomo e Doumbia ed in attesa del si definitivo di Baclet, non si è fermato il responsabile dell’area tecnica amaranto ed ha piazzato un altro colpo. A sorpresa per quello che riguarda il nome, meno sul ruolo, visto che era uno di quegli elementi ancora mancanti.

Secondo quanto riferisce il sito specializzato alfredopedulla.com: “La Reggina non si ferma più. Il club calabrese cerca con forza anche un nuovo terzino sinistro e lo ha individuato in Matteo Procopio, laterale classe ’96 di proprietà del Torino ma attualmente in prestito al Sudtirol. Contatti in corso tra le parti con concrete possibilità di arrivare alla fumata bianca. Intanto è tutto fatto per Alain Pierre Baclet, ma che verrà formalizzato nel giro di 48 ore”.

E’ vera e propria rivoluzione in casa amaranto, con la preoccupazione adesso di dover ridurre la lista degli over per evitare i fuori lista. Compito non semplice ma necessario.