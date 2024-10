Reggina, G.Praticò: “Trattative, difficoltà ed era Gallo. Racconto tutto”

Giuseppe Praticò a 360 gradi sulle trattative scorse, il difficile mese di dicembre e la fumata bianca con la cessione al nuovo presidente amaranto Luca Gallo.

MOMENTO DIFFICILE

“Non abbiamo mai nascosto le difficoltà, la società non era forte economicamente e quindi tutti i tasselli dovevano sistemarsi nel modo giusto. A novembre abbiamo chiesto ai soci prima e al sindaco Falcomatà poi, senza ricevere alcun sostegno. Le manifestazioni di interesse erano 7, alcune interessanti, tra questi non c’era quella del presidente Gallo. A dicembre la trattativa si è concretizzata in pochi giorni, l’interesse era subito evidente. Società venduta o ceduta gratis? Questo lo lascio dire a persone più intelligenti (ride, ndr)”.

CRITICA E AFFETTO

“L’affetto non è mai mancato, le critiche arrivate solo da una minima parte di persone e spesso erano critiche rancorose. Il presidente Gallo era stato accolto da troppo scetticismo, questo modo di ragionare non ci aiuta. Reggio deve crescere da questo punto di vista, fossi stato in Gallo mi sarei tirato indietro. Grassani e i 4 anni di contratto? Era tra i migliori professionisti disponibili, il contratto pluriennale era perchè legato all’ex direttore generale Martino“.

AMBIZIONI IMPORTANTI

“B subito? E’ giusto crederci. La squadra allestita in partenza è buona, adesso sono arrivati innesti di livello importante. Forse verranno decretate 7 promozioni in serie B quindi secondo me si può sperare nella promozione già in questa stagione”.

