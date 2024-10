Taibi, per l’attaccante ha anche un piano B, ma il suo obiettivo è uno!

L’esperienza insegna ed allora niente più nomi riguardo possibili trattative da portare avanti ed eventualmente concludere. Massimo Taibi non si sbilancia e pur sapendo di avere in pugno Baclet, attende che si metta nero su bianco prima di dichiararlo apertamente. I colloqui sono continui, c’è la volontà del calciatore a vestire la casacca amaranto, ma anche un legame con Cosenza e la sua tifoseria, soprattutto dopo la promozione in serie B. E le lacrime di ieri raccontate dai cronisti del posto ne sono la dimostrazione, ma anche la conferma che il forte centravanti sarebbe pronto a lasciare la compagine rossoblu.

Massimo Taibi ha parlato di piano B, ma anche in questo caso nessuna indicazione sulle possibili alternative. E come sempre si è scatenata la fantasia di giornalisti e tifosi. Da giorni è tornato a circolare il nome di Bianchimano insieme a quello di Vantaggiato. Un under ed un over, il primo già conoscitore dell’ambiente e molto apprezzato, il secondo straordinario bomber negli anni con tantissime maglie, meno prolifico nell’attuale esperienza alla Ternana. Solo supposizioni, la verità è che Taibi, a prescindere dal piano B, è fortemente concentrato e quasi sicuro di chiudere il lungo corteggiamento a Baclet con un si ed è assai probabile che l’ufficializzazione arrivi prima della prossima sfida con il Bisceglie.

