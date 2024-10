Reggina, l’entusiasmo è ai minimi storici. Intervenite subito!

CENTOTTANTANOVE (189). Questo il numero dei paganti in occasione di Reggina-Fondi. Il dato, come ogni partita, ci viene consegnato durante l’intervallo ed il commento tra colleghi è quello di sempre: “Questa volta è record negativo assoluto”. Lo si ripete ormai da troppo tempo, perché quel numero è decrescente con il trascorrere delle settimane e non può essere più sottovalutato.

Tra le tante ipotesi fatte fino ad oggi, c’era anche la questione legata ai risultati, ma questa Reggina, sempre impegnata ad evitare la zona retrocessione, era comunque reduce da tre partite in cui i punti conquistati erano sette, frutto di due vittorie ed un pareggio.

Eppure quel Granillo si è presentato ancora malinconicamente vuoto, sempre più vuoto. La disaffezione aumenta con il passare del tempo, incredibilmente risultano assenti anche coloro che hanno già fatto un investimento sottoscrivendo l’abbonamento, ma che oggi preferiscono non presenziare allo stadio.

Lo spettacolo che la squadra offre non aiuta, ma guardandosi intorno ci si accorge che il problema legato al gioco non riguarda solo ed esclusivamente la compagine di Maurizi (magra consolazione, ma comunque è la realtà dei fatti).

Per questo riteniamo non sia più possibile assistere senza far nulla ad un fenomeno che non ha precedenti, tenuto conto che storicamente la Reggio sportiva è stata sempre e comunque coinvolta sul piano passionale dalle vicende che hanno riguardato la Reggina, nel bene e nel male.

L’entusiasmo oggi sta toccando i minimi storici, il coinvolgimento è pari a zero. Vanno da subito ricercate le motivazioni e se possibile trovate delle soluzioni. Il compito spetta alla società, a tutti gli altri mostrare disponibilità e collaborazione.

M.F.