Reggina, l’esterno offensivo potrebbe arrivare dal Messina

Individuata la punta centrale ed in attesa di un secondo colpo sempre nello stesso ruolo, ci si muove anche per consegnare a mister Cevoli i due esterni offensivi, elementi che in un 4-3-3, molto spesso riescono a fare la differenza se in possesso di qualità e capacità realizzative.

E tra i profili individuati il Ds Taibi ha messo in lista nel suo taccuino Marco Rosafio, di proprietà della Juve Stabia, lo scorso anno a Messina in serie D ed autore di 12 reti.

Buon mancino, di qualità e capace di esprimersi con lo stesso rendimento sia sulla fascia destra che su quella opposta. Sembrava un interessamento blando, che invece ha preso consistenza negli ultimi giorni.