Reggina, ecco l’ex amaranto nello staff tecnico del settore giovanile

La notizia l’avevamo anticipata lo scorso 19 giugno all’indomani della presentazione del responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi (Reggina, individuato il nome dell’ex calciatore adesso nel settore giovanile?), riguardo un componente dello staff, vecchia bandiera della Reggina. Oggi troviamo conferme a tale riguardo, quindi Tonino Martino rientrerà nella cerchia dei tecnici individuati da Belardi per le squadre giovanili della Reggina. Insieme a lui mister Carella, Assumma, Candito, Scappatura, Riso. L’organigramma verrà presentato nei prossimi giorni ma non dovrebbe discostarsi da questo elenco, probabilmente con qualche elemento in più.

Per Tonino Martino la grande soddisfazione di poter tornare in riva allo stretto, desiderio che lo stesso ex calciatore negli anni aveva manifestato a più riprese. Martino è uno dei grandi protagonisti della straordinaria cavalcata che portò la Reggina alla prima storica promozione in serie A. Al Delle Alpi di Torino sua la rete decisiva.