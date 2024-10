Reggina, l’ex Gagliardi: “Vittoria meritata, squadra farà bene”

Indimenticato ex amaranto, Franco Gagliardi si è concesso ai microfoni di Antenna Febea al termine della gara vinta dagli amaranto contro il Siracusa: “La Reggina ha meritato la vittoria. Nel primo tempo si è vista una leggera supremazia del Siracusa, almeno dal punto di vista fisico. Ho visto degli accorgimenti nella ripresa e gli amaranto hanno fatto bene nel secondo tempo, meritando la vittoria. Situazioni extra campo? Dipende, possono anche galvanizzare in certi casi. La Reggina ha un blasone enorme e tante aspettative, non è mai successo in passato di non avere il campo a disposizione. La squadra amaranto ha tanti giovani di qualità, farà bene secondo me in questa stagione. Il campionato di serie C è particolare, oggi il Siracusa aveva una formazione molto più esperta. Difficoltà generali? Bisogna fare i complimenti a chi si impegna come ai presidenti Praticò, Caffo e Coscarella, che si battono nonostante le difficoltà. Chi mi è piaciuto di più oggi? Mastrippolito e Franchini che è entrato bene”.