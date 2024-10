LFA Reggio: il calciomercato degli amaranto secondo il DT Bonanno. Il silenzio del Ds Pellegrino

Dal lungo silenzio ad una serie di dichiarazioni che troviamo su più testate da parte soprattutto del DG Ballarino e del DT Bonanno. Non c’è traccia del Ds Pellegrino, in realtà il personaggio maggiormente deputato a parlare in questo preciso momento della stagione, essendo in pieno calciomercato, ma il dirigente amaranto da tempo ha deciso di non farlo, concentrandosi solo ed esclusivamente su come potenziare l’attuale organico. Una idea su quest’ultimo aspetto è stata esposta dal DT Bonanno, intervenuto a Radio Gamma:

“Siamo attenti alle dinamiche di mercato e sappiamo cosa serve a questa squadra. Certamente non una rivoluzione, ma l’inserimento di due-tre elementi tra Over e Under. A settembre sono stati presi buoni calciatori, oggi gli interventi dovranno essere chirurgici, quindi individuare quei giocatori che possano aiutarci in determinati settori del campo. Sono spesso gli ultimi giorni di mercato dove si sviluppano occasioni che prima non sono realizzabili, puntiamo ad arrivare il più in alto possibile. In agenda c’è un elenco di nomi, vedremo quanti ne riusciremo a concretizzare”.

