Calciomercato LFA Reggio: la strategia della società amaranto tra le due sessioni

Passerà anche questa settimana senza particolari sussulti. La società, tramite il DG Ballarino ed il DT Bonanno, ha fatto sapere di essere vigile e soprattutto a conoscenza di quelle che sono le necessità per rendere l’attuale organico ancor più competitivo. Nessuna rivoluzione ma interventi mirati che si divideranno tra questa sessione di mercato dedicata ai dilettanti e quella di gennaio che riguarda i professionisti. Perchè ci saranno ancora solo due partite da giocare in questo girone di andata, poi la sosta natalizia con gli amaranto che ripartiranno il 14 di gennaio e non il 7, essendo la prima squadra a riposare. Quindi si immagina di poter intervenire entro giorno 22 dicembre per qualche operazione che riguarderà uno o due Over per poi affondare il colpo sugli Under, anche in programmazione della prossima stagione.

Nel frattempo alla squadra viene chiesto uno sforzo ulteriore tale da consentire di poter arrivare al giro di boa con altri due successi e quindi consolidare l’attuale posizione dentro la griglia play off. Per farlo bisognerà battere Sancataldese e Nuova Igea, magari con un atteggiamento ed un gioco differenti e quindi migliori rispetto a quanto accaduto in occasione della sfida con il Locri. In ripresa Barillà e Rosseti che dovrebbero essere totalmente a disposizione, mentre si attendono notizie su Zucco.