LFA Reggio: con il Castrovillari quattro assenze certe. Toccano tutti i reparti

Due giorni alla sfida con il Castrovillari e la LFA Reggio Calabria che sta per completare la settimana di allenamenti. Ormai si ripetono sempre le stesse cose dall’inizio della stagione in fatto di rendimento e risultati, una incostanza che oggi porta a un’unica considerazione: purtroppo i numeri dicono che non vi è stato un processo di crescita tale da poter giustificare più quell’avvio pieno di difficoltà in cui la società si è trovata a operare in tutta fretta nell’allestimento dell’organico e la squadra è scesa in campo senza avere mai svolto un giorno di preparazione.

Anche perchè le modifiche all’interno del gruppo sono state notevoli con diversi arrivi e tante partenze, ma quel famoso cambio di rotta non si è mai registrato. E così ci si trova a poche giornate dalla conclusione sottolineando ancora comportamenti e atteggiamenti della squadra altalenanti. Dopo una sconfitta si spera che la gara successiva sia quella della svolta definitiva, dopo una vittoria si torna a parlare di ricerca della continuità.

Domenica al Granillo arriva la penultima forza di questo campionato ma gli amaranto ci hanno abituato a non poter fare previsioni rispetto a quello che potrà accadere in campo. Nella prima parte del girone di ritorno, ci sono stati i deludenti pareggi contro San Luca e Portici, seguiti da una soffertissima vittoria con la Gioiese. Per tale motivo anche la sfida con il Castrovillari non può lasciare tranquillo nessuno. Mister Trocini dovrà far fronte a quattro assenze che toccano tutti i reparti. In difesa non ci sarà lo squalificato Girasole, ma la scelta sull’eventuale sostituto non dovrebbe comportare sforzi particolari. In mezzo al campo, la zona dove si sono registrate le lacune più evidenti da sempre, fuori per infortunio Zucco e Mungo, mentre in attacco Rosseti sconta la sua terza giornata di squalifica.