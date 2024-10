Versace: ‘Trapani potenza economica, ma la LFA Reggio ci ha messo del suo’

Ospite di “Reggina in rete“, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace ha parlato dell’attuale squadra amaranto e del mercato: “Il Trapani sta facendo un campionato a se, ben venga un presidente che immette denaro e crea indotto, ma il mercato che hanno prodotto è certamente da serie C. Anche quello di riparazione, se qualcuno aveva intenzione di prendere qualcosa per esempio dal Lamezia, si è ritrovato una potenza economica che non te lo ha consentito. Tutto è diventato disarmante.

La LFA Reggio ci ha messo del suo e non è stata particolarmente ‘fortunata’ soprattutto con gli attaccanti prima con Rosseti e il secondo (Bolzicco) che lo si è dovuto aspettare prima per motivi buricratici e poi per entrare in forma. Il mio bilancio non è negativo rispetto a dove siamo e per come siamo partiti, ma neanche tra quelli che vedono necessariamente il bicchiere mezzo pieno. Sicuramente si poteva fare qualcosa in più, il mister poteva avere più coraggio soprattutto in casa nel tentare di portare qualche punto in più. Adesso siamo al quarto posto che solo noi possiamo perdere.

Il mister ha provato a dare una forma alla squadra pur non avendo a disposizione quelle che erano state tutte le sue richieste, trovandosi ad allenare ragazzi che arrivavano a settimana dopo settimana. Forse lui si sarebbe dovuto adattare meglio al gruppo che gli è stato messo a disposizione, ma non mi sento di dare tante responsabilità a Trocini“.