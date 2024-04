LFA Reggio Calabria, altra goleada. Si deve inchinare anche il Locri

Un’altra vittoria, la quarta consecutiva che aumenta il bottino di punti in classifica così come aveva chiesto ai suoi il tecnico Trocini. Partita dai due volti con una prima parte molto lenta e con poche occasioni create, il vantaggio dei padroni di casa e il pareggio del solito Provazza. Va segnalata la straordinaria parata di Martinez sul risultato di 1-0. Dominio totale nella seconda parte per Barillà e compagni che pur non alzando i ritmi, hanno messo qualità e maggiore incisività trovando gol e tante occasioni. Finisce 1-4 con un punteggio che poteva essere molto più largo.

Primo tempo

Mister Trocini aveva mostrato un pò di preoccupazione alla vigilia della sfida con il Locri per un virus intestinale con diversi calciatori coinvolti. Il timore era quello di non poter avere a disposizione contemporaneamente Rana e Martiner, due Under di fascia destra che avrebbero comportato modifiche sostanziali nell’undici iniziale. E invece il recupero del giovane di proprietà del Bari consente al tecnico di collocare tra i pali ancora Martinez, in attacco Renelus, mentre in mezzo al campo Porcino e Zucco vengono preferiti a Mungo e Perri.

Inizio a ritmi molto bassi con la LFA Reggio che gestisce palla e Locri che attende per provare a ripartire. Primo affondo al dodicesimo e Locri in vantaggio, grazie a una enorme indecisione tra Girasole e Adejo che consente a Costa di involarsi sulla destra e colpire in diagonale, 1-0. Reazione blanda degli amaranto e primo tiro verso la porta al ventesimo con Barillà che dalla lunga distanza ci prova, palla fuori. Poco prima della mezz’ora il Locri sfiora il raddoppio con Pipicella, ci vuole un miracolo di Martinez che si allunga e manda la palla sul palo. La squadra di Trocini non è pienamente nel match, appare svogliata e poco determinata.

Si sveglia, però, dopo un lungo torpore con Porcino che con una serpentina entra in area e serve Renelus, il tiro dell’esterno finisce sul palo, pronto sulla respinta c’è Provazza che da due passi mette in rete. Quinto gol per l’esterno e risultato che torna in parità, 1-1. Finisce così la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Al settimo c’è la solita iniziativa sulla destra di Provazza, ben servito da Zucco. Pallone in mezzo per Rosseti che sbuccia la sfera seppur piazzato benissimo. Prima vera occasione. Qualche minuto più tardi Rosseti va vicino alla marcatura. Colpisce di testa su cross di Porcino, grande risposta di Colella in angolo.

Finalmente Porcino, arriva sul campo del Locri la prima marcatura stagionale. Servito dal solito Provazza supera il diretto avversario e dentro l’area segna un grande gol con un bolide partito dal piede destro, inusuale. I ritmi nella seconda parte sono sempre bassi, ma il gioco è dominato da Barillà e compagni. Micidiali gli amaranto che trovano il terzo gol dopo qualche minuto con Zucco (primo gol stagionale dopo quelli annullati con il Lamezia), direttamente su calcio d’angolo, per i padroni di casa una vera mazzata. Bolzicco prende il posto di Rosseti. Diventa un dominio totale per la squadra di Trocini che in ripartenza lancia Renelus, il giocatore si invola alla sua maniera e a tu per tu con il portiere viene atterrato prima dell’area di rigore. Punizione dal limite ed espulsione per Cuzzilla, Locri in dieci. La battuta del capitano trova il portiere pronto a respingere. Sulla battuta d’angolo incertezza dell’estremo difensore Colella, lestissimo Cham da due passi e rete dell’1-4. Entrano anche Mungo e Salandria per Barillà e Porcino, poco più tardi c’è spazio anche per Belpanno.

Sfiorano la quinta marcatura nell’ordine prima Provazza che spara alto in prossimità della porta e poi Marras, entrato nel finale. Al novantesimo clamoroso errore di Bolzicco che solo davanti a Colella riesce nell’incredibile impresa di consegnare il pallone al portiere. Finisce 1-4.