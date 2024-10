LFA Reggio: in attesa del S. Agata c’è Campo Calabro. Le dichiarazioni del DG Ballarino

“Ringrazio il Sindaco del Comune di Campo Calabro Rocco Alessandro Repaci per averci messo nelle condizioni di poter usufruire del campo di calcio campese “Parrinello-Repaci” per gli allenamenti della prima squadra“.

Queste le dichiarazioni del direttore generale Antonino Ballarino che aggiunge: “Mi preme fare i complimenti al Sindaco, ai consiglieri comunali e ai dirigenti del comune di Campo Calabro per questa nuova struttura, completamente all’avanguardia e riqualificata con un terreno sintetico di ultima generazione. Mi preme ringraziare anche l’ingegnere Giorgio Laganà Responsabile Area Tecnica del Comune di Campo Calabro per l’ospitalità dimostrata e per aver trovato tutte le soluzioni necessarie affinchè potessimo svolgere nei migliori dei modi gli allenamenti“.