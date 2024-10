LFA Reggio: contro il San Luca assenze pesanti e centrocampo da inventare

Tutte in una volta e quasi tutte nello stesso reparto. Tra squalifiche ed infortuni la LFA Reggio Calabria si trova con gli uomini contati in mezzo al campo, cause situazioni concomitanti tra infortuni e la squalifica di Nino Barillà. La vittoria sull’Acireale ha purtroppo prodotto lo stop di due calciatori importanti, soprattutto in questo particolare momento della stagione. Dopo il bollettino medico ufficiale di qualche giorno addietro, non si hanno notizie riguardo le condizioni di Mungo e Porcino, costretti ad uscire dal campo uno alla fine del primo tempo ed il secondo addirittura dopo pochi minuti dall’inizio del match.

Infortuni che si sono aggiunti a quelli già esistenti per il solito Rosseti, il lungodegente Zanchi e Renelus, l’esterno offensivo arrivato durante la scorsa sessione di calciomercato, mai utilizzato e per il quale si prevedono tempi lunghi per il recupero. Qualora non si dovessero registrare novità, mister Trocini sarà costretto ad inventare il centrocampo da contrapporre al San Luca, potendo immaginare un undici iniziale più aggressivo e quindi con la presenza di Salandria e Mungo e poi tre calciatori più offensivi dietro Bolzicco. Ne sapremo di più domani dopo la conferenza stampa del tecnico.