Reggina: lista Over ancora lunga. 22 in organico, il dettaglio

Lavoro lungo, per certi versi molto complicato, ma alla fine la Reggina riuscirà a rientrare nell’obbligo dei 18 in lista per quello che riguarda i calciatori Over. Sono andati via in sette per il momento (Zibert, Baclet, Corazza, Rubin, Paolucci, Sarao, De Francesco), la regola vuole che ne escano numericamente altri quattro, sempre che non vi siano ulteriori movimenti in entrata.

Leggi anche

Sulla lista dei sicuri partenti ci sono Reginaldo, vicinissimo al Catania, Blondett, richiestissimo ma ancora amaranto, Doumbia vicino alla Carrarese, Nielsen, uno tra Gasparetto e Bertoncini e secondo quanto riferito dal suo procuratore sul mercato anche il centrocampista Sounas.

Nel dettaglio tutti i calciatori in organico rientranti nella lista Over:

Guarna, Loiacono, Bertoncini, Blondett, Rossi, Gasparetto, Marchi, Garufo, Liotti, Rolando, Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Nielsen, Sounas, Bellomo, Denis, Doumbia, Lafferty, Menez, Reginaldo.