Reggina, dopo lo striscione Curva Sud chiusa e multa

Arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, in seguito allo striscione esposto durante la gara con il Catania, per la Reggina multa di 5.000 euro e chiusura per un turno della Curva Sud “per indebita presenza, sulla panchina aggiuntiva, di persona non identificata ma riconducibile alla società – si legge nelle motivazioni ufficiali – Perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco, in direzione della porta difesa dal portiere della squadra avversaria, numerosi fumogeni e petardi di notevole potenza, che costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti; i medesimi sostenitori all’inizio della gara e durante la stessa, esponevano striscioni offensivi e provocatori nei confronti della città di Catania, dei suoi abitanti e tifosi, nonché uno striscione offensivo nei confronti delle forze dell’ordine (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei dirigenti)”.