Reggina, Loiacono: ‘Onorato di essere tra gli incedibili. Rivoglio i nostri tifosi’

"La lista Over è un dramma, ma noi calciatori sappiamo come è il calcio"

Giuseppe Loiacono è certamente uno dei punti fermi della Reggina del prossimo anno. Lo ha dichiarato ufficialmente il Ds Massimo Taibi. Il calciatore ha dichiarato a Passione Amaranto: “Sono onorato di rientrare nella lista degli incedibili. A me personalmente richieste non me ne sono arrivate, ho altri due anni di contratto e voglio rimanere qui. Questa lista degli Over è un dramma per questo gruppo. Mandare via qualcuno non sarà una scelta tecnica ,a una forzatura per le regole che ci sono, fermo restando che un giocatore è maturo da sapere che il percorso in una squadra può durare uno o tanti anni.

Menez? Non ha bisogno di presentazioni, avremo modo in questi giorni di vederlo anche in campo. La nostra difesa è forte perchè in organico ci sono giocatori esperti, ma comunque sarà un bene rinforzarci ancora.

Non aver potuto festeggiare la promozione con i nostri tifosi è un grande rammarico. Riuscire ad averli sugli spalti il prossimo campionato, sarà motivo d’orgoglio. Non ci fanno mai la loro presenza, anche in occasione delle trasferte”.