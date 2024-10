Reggina, Taibi: ‘Carnesecchi non lo prendo più. Dialogo aperto con il Milan’

Interessante intervista quella rilasciata dal Ds Taibi a Gazzetta dello Sport. Tutto sul mercato amaranto come sempre in maniera diretta: “Dobbiamo intervenire su tutti i reparti, compreso il portiere. Carnesecchi non lo prendo più, mentre con il Milan stiamo parlando di Plizzari. Per quello che riguarda la difesa c’è Felipe tra i tre nomi che abbiamo ponderato. Da questa ristretta lista uscirà un Over al quale affideremo le chiavi del reparto.

Leggi anche

Con Lafferty la trattativa è molto avanzata ma non ancora conclusa. Poi cercheremo un altro attaccante da doppia cifra che può essere Falcinelli o un altro. Il Genoa ha fatto il contratto a Charpentier, siamo tra le società interessate, ora toccherà a lui ed al suo procuratore farci conoscere le sue intenzioni.

Leggi anche

Obiettivi? Cercheremo di rompere le scatole a tutti, visto che secondo me ci sono 6-7 squadre che partono come favorite