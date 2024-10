Reggina: c’è al fila per Corazza. Fondamentale il parere di Toscano

Il suo desiderio è quello di rimanere ancora con la maglia amaranto, già espresso dal procuratore che ne cura i suoi interessi. Simone Corazza la serie B l’ha conquistata insieme alla Reggina a suon di gol e vorrebbe giocarsi una chanche anche in un campionato che non sia la serie C che lui conosce benissimo. Tante delle sue reti sono state determinanti ai fini del risultati e tante altre potevano arrivare se si fosse completata regolarmente la stagione.

Sarà soprattutto mister Toscano a dover prendere l’ultima decisione, nel frattempo c’è una vera e propria fila per l’attaccante. Società ambiziose e che puntano alla vittoria del prossimo campionato, hanno come obiettivo l’acquisizione di un uomo gol e Corazza in questo senso offre ampie garanzie. Si sono mosse per lui il Modena, la Ternana, il Como ed il Palermo ed in questo momento è senza dubbio il calciatore più richiesto insieme al capitano De Rose. Ma, come detto, insieme alla volontà di Simone, determinante sarà il parere del tecnico.