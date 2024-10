Reggina, che attacco! Sta per arrivare Lafferty. I dettagli dell’accordo

Denis (81), Menez (87), Lafferty (87). Se si guarda il dato anagrafico, è facile pensare ad un attacco di “vecchietti”. Se si guarda il curriculum di ognuno e soprattutto il cambiamento del calcio negli ultimi anni soprattutto per quello che riguarda il rendimento degli attaccanti che hanno superato i trent’anni, allora c’è da stare veramente tranquilli.

L’esempio, la Reggina, l’ha avuto in casa con German Denis e Reginaldo, grandi protagonisti nella passata stagione, in un campionato paradossalmente dal punto di vista agonistico più complicato della serie B. Il Ds Taibi ha più volte sottolineato questo aspetto ed a suo avviso nei ruoli principali, quelli che vanno a rappresentare la spina dorsale dell’undici base, devono essere collocati giocatori forti ed esperti.

Anche per questo motivo a difesa della porta, si è indirizzati più verso Viviano che Carnesecchi. Sul portiere dell’Atalanta vi sarebbe stata una eccezione per le grandi qualità che possiede, ma c’è davvero una grandissima concorrenza. Ma torniamo a Lafferty. Una trattativa che Taibi ha tenuto sottotraccia per lungo tempo e che a breve potrebbe concludersi. Il giocatore ha accettato il trasferimento ed anche la proposta contrattuale che lo legherebbe alla Reggina per due stagioni. Ma come detto già in altra pagina del nostro giornale, per l’attacco non è mica finita qui…