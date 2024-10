Reggina, l’orgoglio amaranto per affrontare il Catania. Maurizi: “Proviamo a comandare”

di Pasquale Romano – Luci al Granillo. Fascino e ricordi si mescoleranno al fischio d’inizio di Reggina-Catania, sfida tra le più sentite e ricca di aneddoti legati al passato, fatto anche di contese in serie A. Domani gli amaranto dovranno vedersela con una delle formazioni maggiormente attrezzate per la vittoria finale, allenata da Cristiano Lucarelli, fratello dell’ex amaranto Alessandro.

“La Reggina manterrà la sua identità. Proveremo a comandare il gioco, rispettando l’avversario ma senza particolari tatticismi. In pochi non sono al top a livello fisico, ma ci siamo vicini. Voglio sempre che i miei allenatori si allenino al 100% e che poi diano anima e sangue in campo”, le dichiarazioni di Maurizi alla vigilia della sfida agli etnei .

Un primo bilancio è già possibile per il tecnico amaranto, ed è positivo per quanto fatto sinora da De Francesco e compagni. “Il nostro è un progetto partito da lontano. Sono passati quattro mesi, stiamo lavorando insieme, mi ritengo soddisfatto di questo gruppo. Ci sono calciatori che nei prossimi anni saranno su palcoscenici importanti e mi auguro che magari ci arrivino con la Reggina”.

Finalmente Di Livio. A disposizione, dopo lo stop per squalifica, il centrocampista figlio d’arte (“Non so se giocherà, devo valutare bene. Lui ha voglia di spaccare il mondo”, le parole di Maurizi a riguardo) mentre è ancora assente Sciamanna.

Poche incertezze in difesa (dove Pasqualoni ha ormai scalzato Gatti nelle gerarchie) e attacco, diversi i dubbi invece a centrocampo. Con Mezavila non al meglio e Di Livio che sarebbe alla prima stagionale, il tecnico amaranto dovrà compiere scelte delicate, considerato anche il ‘traffico’ per le due maglie da interno. Certamente in campo dal 1′ De Francesco, il capitano amaranto a seconda delle scelte di formazione verrà piazzato davanti alla difesa o dietro la coppia d’attacco.

Orgoglio amaranto. Domani sera, per scelta del club, la giornata dell’orgoglio amaranto. Chiesto ai tifosi per sostenere e supportare la squadra, orgoglio che servirà anche agli undici che Maurizi manderà in campo. Il Catania ha qualità e ambizioni superiori, la Reggina proverà a ribaltare i pronostici e regalarsi una serata da grande.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Pasqualoni, Laezza, Di Filippo, Solerio; Garufi, Mezavila (Di Livio), Porcino; De Francesco; Bianchimano, Tulissi.