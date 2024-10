Reggina, Luca Gallo: ‘Se ogni tanto cadiamo, è solo per rialzarci più forti di prima…’

La breve citazione è stata pubblicata dal presidente Luca Gallo dopo la vittoria ottenuta dalla Reggina nel derby con il Cosenza. Amaranto imbattuti nelle quattro sfide tra calabresi in questo campionato e la frase completa fa riferimento proprio al bottino conquistato dalla compagine reggina contro i lupi cosentini ed il Crotone: “Terza vittoria nei quattro derby disputati quest’anno. Se ogni tanto cadiamo, è solo per rialzarci più forti di prima…“.

Si spera di rialzarsi dallo scivolone più importante

Il riferimento del massimo dirigente, quando parla di cadute, è ovviamente rivolto a quel periodo buio in cui la Reggina ha guadagnato solamente un punto in dieci gare rischiando seriamente di capitolare. Poi l’intuizione del Ds Taibi, l’arrivo di Stellone, qualche intervento in entrata nel mercato di gennaio ed una svolta che oggi porta la squadra amaranto in zona tranquilla, seppur non ancora salva in maniera matematica. Ma quello che preoccupa ancora, è lo scivolone economico in cui la società è incappata. Quella promessa che il presidente Gallo non è riuscito a mantenere riguardo una penalizzazione che sotto la sua gestione non sarebbe mai arrivata. Ed invece l’imprenditore romano ha bucato la scadenza del 16 febbraio scorso riguardo contributi Inps e ritenute Irpef che costeranno almeno due punti di penalizzazione, insieme ad un debito dichiarato dallo stesso Luca Gallo che preoccupa e non poco per il futuro. I tifosi sperano che soprattutto da questa caduta la Reggina ci si riesca a rialzarsi, sarebbe la vittoria stagionale più importante in assoluto.