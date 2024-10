Reggina: incontro Luca Gallo-Totti, il presidente ringrazia Taibi

Nella giornata di ieri il presidente della Reggina ed anche tifoso della Roma Luca Gallo, ha coronato il suo sogno, quello di incontrare l’ex storico capitano giallorosso Francesco Totti.

Incontro Luca Gallo-Totti

Il massimo dirigente amaranto in poche battute ha spiegato le motivazioni di questo confronto ai colleghi di siamolaroma.it, confermando quanto già dichiarato al sito ufficiale della società e ribadendo il suo ringraziamento al DS Taibi che ha creato l’opportunità per il confronto: “L’occasione di incontrare Francesco Totti è nata attraverso Massimo Taibi, il nostro direttore sportivo. Certamente mi piacerebbe poter intavolare in futuro una collaborazione con lui per ciò che concerne la sua attività in merito alla società di scouting di cui è titolare”.