Reggina, è l’ultimo arrivato Armeno a svelare gli obiettivi reali

La prima intervista da calciatore amaranto di Gennaro Armeno, non è stata la solita musichetta condita di frasi fatte e luoghi comuni. Idee molto chiare ed una voglia di dimostrare il proprio valore venute fuori da dichiarazioni molto precise e dirette.

Tra le tante cose dette in conferenza stampa, un passaggio che di fatto potrebbe segnare un momento di svolta per quello che riguarda le ambizioni di società e squadra. Quelle stesse per le quali il massimo dirigente da tempo viene messo al centro di discussioni, avendo mantenuto sempre un profilo molto basso.

“Puntiamo ai play off, il mister lavora per questo, non siamo lontani e lavoreremo per questo obiettivo”.

Non una frase qualunque, ma un obiettivo da raggiungere, perché evidentemente qualcuno avrà detto a Gennaro Armeno che arrivare alla salvezza non basta più. E soprattutto quel passaggio in cui viene rimarcato come mister Maurizi stia lavorando proprio per arrivare a raggiungere almeno la decima posizione, sfiorata invece nella passata stagione.

Alza l’asticella l’ultimo arrivato in casa amaranto e dichiara apertamente l’obiettivo da raggiungere. Si sta muovendo qualcosa in questo senso in casa Reggina, visto che per la prima volta anche il presidente Mimmo Praticò, la scorsa settimana qualcosa aveva accennato sui play off, ma come sogno nel cassetto.