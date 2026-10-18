Reggina, gioia e maturità di Magrassi: ‘Anche se non dovessi segnare…’

Secondo gol stagionale per Magrassi, decisamente più importante quello segnato alla Nissa, dopo averne sbagliato uno qualche attimo prima. In sala stampa l’attaccante evidenzia la forza del gruppo e la capacità della squadra di reagire subito alle difficoltà: “E’ sbagliato pensare che la nostra sia una squadra solo di qualità e oggi abbiamo dimostrato di essere anche da combattimento. L’errore sulla prima occasione? Dico che contava farsi trovare pronto nel momento in cui ho ricevuto il lancio di Domenico Girasole. Io cerco sempre di guardare il lato positivo delle cose e le prestazioni.

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“Il gol è molto importante per un attaccante, ma io cerco di viverla alla leggera, senza assilli. A volte segna una mezzala, ma conta solo la vittoria della squadra, se non segno per cinque-sei partite non fa nulla se a segnare è un mio compagno e vince la Reggina. Anche se dovessi restare diverse partite senza segnare, sarei comunque felice se la squadra continuasse a ottenere risultati”.