Reggina, adesso il manto erboso del Granillo è perfetto (FOTO)

Potrebbe diventare stucchevole continuare a sottolineare i meriti del presidente Gallo, ma di fronte a dati di fatto, difficile non prenderne atto. Aveva preteso qualche settimana addietro l’intervento sul manto erboso del Granillo, in non buone condizioni ed i primi risultati si erano già visti in occasione della gara interna contro il Rende.

Per la sfida con il Catania il terreno di gioco, almeno da quello che si vede in foto, appare praticamente perfetto ed anche il taglio prodotto sull’erba, evidenza un effetto davvero gradevole. Tra due squadre con tanti calciatori tecnici, grazie ad un prato così, potrebbe venirne fuori davvero uno spettacolo. Il Granillo adesso:

Di seguito le foto di come il manto erboso era qualche giorno dopo il trattamento:

Leggi anche