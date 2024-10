Reggina: il manto erboso lascia a desiderare, ma per Toscano non è un problema (foto)

Domani debutto in campionato al Granillo

La Reggina si prepara alla sua prima uscita casalinga in campionato. Dopo il pareggio di Salerno, il tecnico ha chiesto ai suoi la conquista dei tre punti, consapevole delle difficoltà che si andranno ad incontrare contro un avversario ancora alle prese con il completamento dell’organico ma profondo conoscitore della serie B.

Il terreno di gioco può essere un impedimento in più per lo sviluppo della manovra amaranto? “Io penso solo alla partita ed all’avversario. Il campo, la pioggia, il vento non mi interessano”. Questa la risposta, a domanda precisa, del tecnico Toscano, anche se, oggettivamente, le condizioni del manto erboso lasciano a desiderare, ma gli addetti garantiscono che dopo la sosta sarà perfetto.