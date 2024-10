Reggina: il riconoscimento a Mariano come ‘Difensore Top Under serie D’

La Reggina ha ufficializzato l’arrivo del difensore Raffaele Mariano, un 2005 utile a irrobustire non solo l’organico ma anche il numero di Under. Si ricorda che dal prossimo campionato l’obbligo di impiego per i più giovani è di tre e non più quattro, quindi sempre in campo dovranno esserci un 2004, 2005 e un 2006. Spesso nel corso della passata stagione la squadra amaranto ne ha utilizzati di più e anche rinunciando al più “anziano” dei quattro, il 2003. In base a come si sta costruendo adesso la squadra e avendo questa opportunità in più, l’ideale sarebbe avere un 2006 tra i pali ma non è una semplice operazione. Oggi nella rosa a disposizione di mister Pergolizzi c’è il solo Pietro Simonetta, centrocampista.

Tornando a Mariano, la società si è assicurata un giovane parecchio interessante tanto da meritarsi dopo le 15 presenze nello scorso campionato, il premio come “difensore Top Under Serie D“, durante il Galà dei Dilettanti 2004 di Napoli.