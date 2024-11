Reggina, Martino: ‘Personalmente non ho grande stima dell’allenatore’

"I giocatori non si possono gestire pensando di farli giocare tutti. Non funziona così. Reggio e la Reggina meritano ben altro"

Un passaggio del lungo intervento su RadioVideo Touring, il Ds Martino lo ha riservato anche all’organico e al tecnico Pergolizzi: “Personalmente nel calcio ho fatto sempre una questione di qualità, nè anagrafica, nè di categoria. Chi ha fatto 200 o 300 partite in serie A non riesce a esprimersi al meglio in serie D, se hai qualità lo puoi fare in qualunque categoria. La domanda è un’altra. I vari Barillà, Porcino, Ragusa, Adejo che hanno calcato palcoscenici importanti, non è possibile che non si adattino a questa categoria. Forse l’organico non è completo, assortito bene, forse è pletorico.

Più giocatori forti hai, più aumentano le difficoltà, anche perchè alcune volte ci sono allenatori che sbagliando di poter gestire i rapporti, le relazioni con i giocatori, facendo giocare un pò tutti. Se io oggi vi chiedessi la formazioni titolare della Reggina, nessuno saprebbe rispondere. Cambiare sempre porta a non avere una squadra che sappia come comportarsi in ogni circostanza della partita, tutti sono scesi in campo, tranne uno (Laaribi). Sento dire cose che non si possono affermare. Venticinque minuti si è giocato bene, poi siamo andati in confusione, un allenatore non può dirlo. Fare l’allenatore a Reggio Calabria è difficile, bisogna sopportare le pressioni, la piazza è importantissima e qui si fa richiamo alla società. Ha vinto a Palermo? Ma lì c’era un grande gruppo dirigenziale, stesso dicasi a Campobasso.

Personalmente non ho grande stima dell’allenatore della Reggina, valuto quello che vedo domenicalmente. E’ vero che non è il modulo a far vincere o perdere le partite, però qui c’è una vera e propria enciclopedia di moduli adoperati. Certamente contano i principi di gioco e l’atteggiamento e anche in questo caso faccio fatica a individuare entrambi in questa squadra. Ci sono stati sprazzi di dominio sugli avversari perchè hai parecchi giocatori con indvidualità superiori, mai di squadra. Reggio e la Reggina meritano ben altro”.