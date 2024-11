Reggina, Martino: ‘Questo gruppo dirigente non è forte, da pensare di poter vincere il campionato’

Nel consueto appuntamento delle 12,15 su Radio-Video Touring, lungo intervento del Ds Gabriele Martino. Tanti gli argomenti toccati, ovviamente anche quelli riguardanti l’attualità: “Sono trascorse undici giornate dall’inizio del campionato e ho visto quasi tutte le partite della Reggina e questo fa capire che a prescindere dalla categoria non ti distacchi mai dai colori amaranto. Sono sufficienti per dare una misura sulla forza della squadra e degli obiettivi da raggiungere o raggiungibili.

La classifica dice che la Reggina è al quarto posto, mi sembra di ricordare che lo scorso anno si trovava nella stessa posizione, dove poi è finita ma mi auguro non finisca così. Alcuni dati, però, sono importanti, si è perso con le prime e non si è ancora giocato contro la Vibonese. in più pareggiato con le ultime in classifica Acireale e Akragas. Difficile vincere un campionato se perdi contro le dirette concorrenti e pareggi contro le ultime. Sono giudizi personali, ma nascono da analisi approfondite sul campionato e dati di fatto.

Per vincere il campionato non bastano i buoni giocatori e la Reggina li ha e neanche un allenatore buono, ma una società forte. A mio avviso questo gruppo dirigente non è tanto forte da pensare di vincere il campionato. Le tre davanti hanno tutte qualcosa in più della Reggina, chi per gioco e organizzazione (Vibonese), chi per completezza del parco giocatori (Siracusa), chi per parco giocatori e solidità societaria (Scafatese). La Reggina è meritatamente quarta“.