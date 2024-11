Reggina, il Matera duro ostacolo. Zeman: ‘Tifosi, vogliamo regalarvi un’altra gioia’

Sarà una cornice adeguata quella che domani sera farà da sfondo a Reggina-Matera, decimo turno del campionato di Lega Pro. I tifosi amaranto infatti hanno preparato una doppia e speciale coreografia, giusto ‘premio’ per una squadra che non si sta risparmiando, reduce dal pareggio-beffa maturato negli ultimi minuti sul campo della Casertana. Per l’occasione anche il terreno di gioco del Granillo si presenta notevolmente migliorato rispetto a due settimane fa. Iniziati il giorno seguente l’ultimo impegno casalingo con la Juve Stabia, i lavori al manto erboso hanno già dato i primi evidenti frutti.

‘Non mi aspetto di rivedere una gara simile a quella con la Juve Stabia, in quel caso siamo stati aiutati da qualche episodio e non possiamo sperare sia cosi anche domani. Il Matera è una squadra forte e domani parte favorito ma le partite si vincono sul campo, e noi vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi’, ha dichiarato Zeman in conferenza stampa. La Reggina contro la formazione di Auteri certamente non potrà contare sull’undici base, pesa infatti la squalifica di Kosnic. ‘Ho le idee abbastanza chiare, in panchina ci sono altri titolari che stanno giocando meno. Le critiche a Oggiano ? Significa che è tra i più bravi, e da lui ci si aspetta qualcosa in più, ci sono altri giocatori che rendono meno di lui’, assicura il tecnico boemo.

Avversario di domani un Matera dalle ambizioni importanti e non nascoste, come dichiarato alla vigilia dal tecnico Auteri: ”Ci sentiamo forti perché lo siamo davvero, senza presunzione e con tutta l’umiltà del caso. Non solo abbiamo voglia di confrontarci con tutte quelle formazioni che sono sopra di noi, abbiamo anche voglia di mettercele dietro”. Reduce dal netto poker rifilato al Catanzaro (ko costato la panchina a Somma), il Matera ha evidenti sfumature d’amaranto. Ben quattro infatti gli ex giocatori della Reggina, tutti convocati per la sfida di domani: il difensore Di Lorenzo, i centrocampisti De Rose e Armellino (già autore di 4 reti in campionato) e l’attaccante brasiliano Louzada.

Quale undici per affrontare la temibile formazione biancoazzurra ? Zeman nel consueto 4-3-3 deve scegliere il centrale difensivo che sostituirà lo squalificato Kosnic, corsa a due tra Cucinotti e De Bode per affiancare Gianola. Pochi gli altri dubbi di formazione, con capitan Coralli (galvanizzato dalla doppietta rifilata dalla Casertana e alla ricerca di un gol sotto la Curva Sud) al centro del tridente completato da Porcino e Oggiano.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3) – Sala; Cane, Gianola, De Bode (Cucinotti), Possenti; Bangu, Botta, De Francesco; Oggiano, Coralli, Porcino. All. Zeman