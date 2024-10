Reggina, Maurizi alla vigilia:”Tre ballottaggi per domani. Campo sarà ai limiti della praticabilità, Tulissi…”

Canonica conferenza stampa della vigilia per Agenore Maurizi, tecnico della Reggina 1914. A poco più di ventiquattr’ore dal match che gli amaranto giocheranno contro la Virtus Francavilla, il trainer di Colleferro ha incontrato la stampa, presentando la gara che domani si disputerà al Granillo: “Da noi non ci sono grosse novità, ma finalmente posso dire d’aver la possibilità di scegliere dal punto di vista tecnico. Ci sono tre ballottaggi, devo ancora decidere chi mandare in campo dal primo minuto. Noi non sappiamo quello che accadrà nel corso della partita, soprattutto in relazione alle condizioni del campo, che credo rischi di diventare un vero e proprio pantano vista questa pioggia. Sappiamo come stanno i calciatori, la cui condizione, soprattutto quella dei nuovi arrivati, risulta essere in crescita ed in molti nutrono ampie possibilità di partire dall’inizio”

A livello tattico, inoltre, Maurizi ha svelato alcuni progressi tattici del proprio rinnovato gruppo di lavoro: “Chi viene a vedere gli allenamenti sa che stiamo lavorando per sfruttare bene l’ampiezza del campo, cercando di far arrivare Armeno e Hadziosmanovic al cross. Su questo aspetto, in particolar modo, contiamo molto. Ci sono, poi, dei piccoli meccanismi da oleare, soprattutto a livello difensivo”.

Spiegati, poi, i motivi del recente scarso utilizzo di Tulissi: “Preferiamo giocare con due punte fisicamente strutturate, anche se reputo Tiziano un giocatore molto importante. La nuova disposizione tattica, comunque da considerare in maniera trascendentale rispetto ai principi di gioco, effettivamente lo penalizza”

Uno degli altri calciatori meno utilizzati dal tecnico, senza dubbio, è Riccardo Gatti: “Tecnicamente è un profilo validissimo, ma la nostra nuova condizione tecnico-tattica lo sta oltremodo penalizzando. Nello specifico, praticando una difesa a tre ho bisogno di giocatori molto veloci fisicamente, bravi nell’accorciare lo spazio fra le linee. E, purtroppo, Riccardo, che è un calciatore validissimo, non ha queste caratteristiche”

Tanti sono i volti arrivati a Reggio in gennaio, soprattutto nel reparto centrale. Acquisti importanti, soprattutto dal punto di vista mentale: “Mi accontento dei giocatori che ho, a centrocampo probabilmente abbiamo diversi giocatori dal forte temperamento caratteriale. Provenzano? Spero di poterlo inserire presto nei nostri meccanismi tecnico-tattici. Viene anche lui, comunque, da un periodo in cui non ha potuto giocatore tantissimo”.

Chiosa finale, poi, sull’attuale scarso rendimento della Reggina in zona goal: “Il problema della finalizzazione è legato, senza dubbio, a questioni tecnico-tattiche. Sicuramente, il peccare negli ultimi sedici metri, non è dovuto ad una mancanza di condizione atletica”

