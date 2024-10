Reggina, Maurizi: “Applausi a tutti, Basile compreso. Sui cori dei tifosi…”

Le parole del tecnico amaranto, nonostante la salvezza della Reggina contestato dai tifosi amaranto: “La salvezza era il nostro obiettivo, l’abbiamo raggiunto con due giornate di anticipo. L’inizio di stagione non è stato dei migliori, credo quella squadra avrebbe fatto fatica a salvarsi. Nel ritorno abbiamo fatto benissimo, i dati di fatto relativi ai punti ottenuti e ai pochi gol subito lo confermano. I cori dei tifosi? Non mi interessa, c’è anche chi mi ha salutato. L’importante è essersi salvati, in una piazza difficile e competente. Ci siamo riusciti tutti insieme, va fatto un applauso a tutti, compreso il direttore Basile. I play-off? Non ci ho mai pensato, conosco bene il campionato e le sue difficoltà. Sono grato a tutti, anche a chi mi ha criticato. Futuro? Io ho un contratto, parleremo con la società a fine stagione. Posso garantire che è stato svolto un ottimo lavoro da parte di tutti, non era semplice considerato che avevamo una delle squadre più giovani del campionato”.