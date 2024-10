Reggina, Maurizi da avversario in un derby?

Dopo una stagione dura, faticosa e piena zeppa di polemiche, mister Maurizi, è pronto a lasciare la Reggina.

Inimmaginabile per lui questo tipo di epilogo diversi mesi addietro, forte di una fiducia ampia della società e di un contratto firmato lo scorso novembre ed in scadenza nel giugno del 2019.

Perchè negli intendimenti tra le parti c’era il desiderio ma anche la convinzione di poter avviare un progetto tecnico a lunga scadenza che, invece, una serie di circostanze andranno ad interrompere dopo una sola stagione.

Ci sarà secondo prassi il confronto con il nuovo DS Taibi ma tranne stravolgimenti e ripensamenti clamorosi, le strade si separeranno tutti sperano in maniera pacifica e senza aggiunta di polemiche.

Criticato a Reggio, apprezzato ed anche molto fuori, per il tecnico di Colleferro le soluzioni alternative non mancano, soprattutto in serie C. Di Viterbese e Matera si è già detto, ma l’interessamento più forte appare quello del Cosenza del presidente Guarascio che, nel corso di questa stagione, evidentemente ha avuto modo di seguirlo ed apprezzarne le qualità.

Si avverasse questa ipotesi, la Reggina si ritroverebbe Maurizi da avversario in uno dei tanti derby di Calabria.