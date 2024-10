Reggina, Maurizi: “Bravi tutti. Basta parlare di Porcino e De Francesco”

Comprensibilmente contento Agenore Maurizi dopo la seconda vittoria consecutiva della Reggina. Sei punti in due gare per cancellare la crisi e scacciare i problemi. Le parole del tecnico amaranto in conferenza stampa. “La vittoria credo sia meritata, abbiamo fatto una buona gara. Sono contento per la prova della squadra, anche i nuovi arrivati come Armeno e Hadziosmanovic si sono inseriti subito. Auriletto ha fatto un’ottima gara, ha trovato poco spazio sinora ma è un professionista esemplare. Voglio sottolineare come oggi ci fosse in campo particolarmente giovane, con quattro ’98 in campo dal primo minuto. De Francesco e Porcino? Da quando sono arrivato qui, sento sempre parlare di loro ma ci sono altri 20 calciatori. De Francesco si è sempre allenato bene, e non ho nulla da dire nemmeno sull’uomo, io valuto sempre l’impegno sul campo. Il nuovo modulo può dare maggiore compattezza, è una soluzione suggerita da più fattori. Tecnica, ambientali, di spogliatoio e infatti gli acquisti di Armeno e Hadziosmanovic vanno in quella direzione”.