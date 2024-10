Reggina, Maurizi: “Brutto primo tempo. Il pubblico deve aiutarci”

La Reggina non torna alla vittoria, e non trova più la via della porta. Seconda chance casalinga consecutiva sprecata dagli amaranto, anche contro la Virtus Francavilla è arrivato uno scialbo 0a0.

Le parole del tecnico Maurizi in conferenza stampa: “Il primo tempo è stato brutto, nella ripresa abbiamo fatto meglio e creato qualcosa. Sono poche le squadre che giocano bene, oggi non ci siamo riusciti anche perchè abbiamo affrontato un avversario organizzato. Rispetto al girone d’andata subiamo meno, vedo una squadra in crescita sul piano della condizione fisica. La coppia Bianchimano-Samb non mi è piaciuta, ma Samb è arrivato da poco, è un giocatore che ha qualità. Mi piacerebbe che il pubblico fosse più propositivo e aiutasse la squadra. La richiesta di far entrare Tulissi? Le mie scelte sono per il bene della Reggina, mi dispiace se con il nuovo modulo Tulissi sta trovando meno spazio. A centrocampo, per caratteristiche dei nostri giocatori, è più semplice giocare a 3 che a 2, nel finale di partita ho lasciato in campo Castiglia anche se stanco perchè serviva la sua esperienza. Le condizioni del terreno di gioco? Un dato di fatto ma non cerco alibi”.