Reggina, Maurizi: “Punto pesante, potevamo vincere nel finale”

Le parole del tecnico amaranto al termine della gara pareggiata sul campo della Fidelis Andria: “Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo costretto la Fidelis Andria nella sua metà campo. C’è da essere soddisfatti, è un punto importante, nel finale potevamo vincerla. Il centrocampo ha fatto bene, La Camera all’esordio ha disputato una buona gara, lo conosco bene. La Fidelis Andria non ci ha mai messo davvero in difficoltà, in fase difensiva non abbiamo concesso nulla. Adesso testa proiettata alla gara con il Monopoli, partita da giocare come una finale di Champions League. L’occasione di Sparacello? Peccato, è andata così. I cambi effettuati sono stati per aumentare la qualità e il peso offensivo, per cercare di far male ai nostri avversari. Rimango sereno, non ho mai perso la tranquillità, i problemi nella vita sono ben altri”.