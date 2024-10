Reggina, Maurizi: “C’è rammarico ma il bicchiere è mezzo pieno”

Reggina-Fondi termina senza reti, per Maurizi il bicchiere è mezzo pieno. Il tecnico amaranto si complimenta per la fase difensiva sei suoi e si dice rammarico per l’occasione mancata: “Dispiace non aver vinto, la squadra ha fatto una buona gara. Abbiamo costruito occasioni senza mai soffrire, c’è rammarico ma il bicchiere è mezzo pieno. Nelle ultime quattro gare abbiamo subito un solo gol, è una nota positiva. La squadra adesso ha un suo equilibrio, prima invece rischiavamo in contropiede. Il Fondi si difendeva in dieci, non era semplice superare il loro muro, sono stati bravi a toglierci profondità. Attacco Samb-Bianchimano? E’ una coppia che sarà possibile vedere in campo, dipenderà anche dalle caratteristiche degli avversari”.