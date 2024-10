Reggina, Maurizi: “C’è rammarico. Calci piazzati il nostro tallone d’Achille”

Reggina battuta dal Trapani, Maurizi si rammarica per le difficoltà dei suoi sui calci piazzati. Le dichiarazioni del tecnico amaranto al termine della gara persa con i siciliani: “Il Trapani a mio avviso ha l’organico più forte del campionato. Sono molto rammaricato, soffriamo troppo sui calci da fermo e anche oggi abbiamo preso due gol da piazzato. La squadra ha giocato bene, poteva pareggiare e ha avuto diverse occasioni non sfruttate. Contro un avversario di qualità come il Trapani aumentano gli spazi a disposizione ma anche i rischi. Tulissi? Ha giocato bene, lui come tutta la squadra anche se preferisco giocare male e raccogliere punti. L’arbitro? Non commento, può sbagliare come sbagliamo tutti. Per Andria difficilmente recupereremo qualcuno oltre a Ferrani”.