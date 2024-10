Reggina, Maurizi: “Condemi potrà dare molto. Serve la spinta della curva”

Il tecnico della Reggina, Agenore Maurizi, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A casa Reggina’ sul canale ufficiale del club amaranto. Dalla gara pareggiata con il Fondi ai prossimi impegni e le scelte di mercato, tutte le considerazioni del tecnico amaranto.

“Qui a Reggio Calabria ho cercato di modellare il mio essere ai giocatori che erano presenti in organico. Sto lavorando in quest’ottica, all’inizio ho trovato qualche difficoltà ma adesso vedo una squadra più tosta e vicina alle mie intenzioni. Arrivare ai play-off? Lo speriamo ma prima bisogna raggiungere la salvezza e pensare di partita in partita”.

“Mercato di gennaio? La squadra stata modificata ma non stravolta. Dell’undici titolare abbiamo cambiato giocatori con caratteristiche simili, come Armeno con Porcino e Castiglia con De Francesco”.

“Granillo in silenzio? Ci serve la spinta del nostro pubblico, il sostegno, anche la critica quando necessario”.

“Samb-Sparacello è una coppia ben assortita, con Bianchimano Samb di meno ma in alcune occasioni potranno giocare assieme. Samb già titolare alla prossima? Dobbiamo valutare con calma le sue condizioni fisiche, non possiamo permetterci rischi. L’arbitro di ieri? Non mi sono mai lamentato di arbitraggi o anche le condizioni del terreno di gioco, mi limito a dire che i fatti sono sotto gli occhi di tutti”.

“Fortunato regista? Non è il suo ruolo ideale, si sta adattando perché non abbiamo un giocatore in quel ruolo che può garantirci quello che voglio. Sta facendo bene, al momento la scelta è questa. In rosa abbiamo un buon giocatore come Condemi, talento straordinario, nel tempo credo che ci darà una grande mano”.

“De Francesco? Non ho mai detto che ho sbagliato a dargli la fascia di capitano, forse non mi sono spiegato bene. Intendevo dire che se si sbaglia nella gestione di uno spogliatoio sbaglia un tecnico e anche il capitano, ma Alberto è un professionista serio, che si è preso la responsabilità di calciare il rigore pur sapendo sarebbe andato allo Spezia dopo qualche giorno”.

“Roberto Marino? Sta facendo bene, è un centrocampista molto promettente. Soprattutto nell’ultimo mese e mezzo è cresciuto tantissimo. Mezavilla è un professionista serio ma non c’è posto per lui in questo progetto tecnico, inutile usare giri di parole. Armeno è un giocatore che pensa solo a lavorare senza creare polemiche, si è inserito subito bene”.