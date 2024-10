Reggina, Maurizi: “Abbiamo meritato gli applausi dei tifosi. Futuro? Ne parleremo”

Le parole del tecnico amaranto al termine della gara con la Juve Stabia, ultima gara stagionale: “Posso capire che tutti volete sapere se resterò o meno, ma ancora non è tempo per decidere. Ne parleremo con il d.s. Taibi tra qualche giorno, al momento non c’è altro da dire a riguardo. Gli applausi dei tifosi? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, credo siano giusti, io li ringrazio per il sostegno e credo che abbiamo meritato gli applausi soprattutto per quanto fatto nel girone di ritorno. Nelle ultime 8-9 partite abbiamo sempre fatto bene, a inizio campionato ha influito anche la cattiva condizione fisica di diversi giocatori. Mi sento di fare i complimenti ai calciatori, che hanno dato tutto”.