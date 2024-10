Reggina, Maurizi: “Meritavamo punti. Arbitro? Meglio non parlare”

Le dichiarazioni del tecnico amaranto Maurizi al termine della gara persa dalla Reggina contro il Lecce, decisa dalla rete di Mancosu: “Meritavamo punti, la squadra ha disputato un’ottima partita. Rimane la prestazione, ma a questo punto della stagione si deve badare al sodo, contano i punti. Con queste squadre gli errori si pagano a caro prezzo, poi non è semplice rientrare in partita anche se oggi abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Stiamo giocando bene, siamo aggressivi e costruiamo occasione ma dobbiamo essere più incisivi sotto porta. Dispiace per la sconfitta immeritata, adesso pensiamo alla trasferta di Bisceglie. Errori arbitrali? Preferisco non commentare”.