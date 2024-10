Reggina, Maurizi piazza la sorpresa tra i convocati?

A prescindere da quanti degli ultimi arrivati verranno utilizzati, in occasione della gara contro il Matera sarà una Reggina comunque diversa rispetto alle precedenti.

La conferma certa è quella del modulo. Maurizi ha sconfessato il suo 4-3-1-2 sul quale era stata costruita la squadra la scorsa estate, a vantaggio di un 3-5-2 più robusto e che nella storia degli amaranto ha dato sempre maggiori garanzie. Fermo restando che per il tecnico di Colleferro non è una novità assoluta, perché uno schieramento tattico uguale, lo si trova in esperienze precedenti dell’allenatore.

Modulo a parte, la zona più interessata ai cambiamenti certamente il centrocampo dove tantissime saranno le novità. Non contando più sui vari Porcino, De Francesco e probabilmente Mezavilla, l’unico superstite è Marino, classe 98, una delle note più liete di questa stagione.

Diventa assai probabile l’impiego sin dal primo minuto di Ivan Castiglia. Insieme alla scelta, anche la necessità di avere in campo un elemento esperto, conoscitore della categoria e che possa svolgere il ruolo di leader. Assai probabile che a lui venga consegnata anche la fascia di capitano. Il terzo componente dovrebbe essere Fortunato.

Le sorprese potrebbero arrivare dalla lista dei convocati. In altra pagina di giornale, vi abbiano parlato di quanto Maurizi sia stato conquistato dal giovane Marco Condemi fresco di contratto firmato e dopo mesi di fatiche, è tornato ad essere un calciatore amaranto.

In una squadra che adesso scarseggia in fatto di qualità, Condemi potrebbe rappresentare l’elemento che sotto questo aspetto è in grado di dare qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Visto il lungo periodo di inattività, la condizione non potrà essere ottimale, ma un giocatore con queste caratteristiche, secondo Maurizi, sarebbe utile anche a gara in corso. Per questo motivo una sua convocazione non è da escludere.