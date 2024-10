Reggina, Maurizi: “Squadra ha perso la testa ma responsabilità è mia”

Le parole del tecnico amaranto dopo il ko interno della Reggina con il Monopoli. Si fa delicata adesso la situazione in classifica per gli amaranto: “La squadra è scesa in campo con la mentalità sbagliata, ha perso la testa dopo il gol del vantaggio e non è riuscita rientrare in partita dopo il pareggio. La responsabilità è mia, il tecnico è sempre il responsabile quando si perde. I cori dei tifosi? Succede ovunque, io cerco sempre di dare il 110%. Abbiamo sofferto soprattutto sugli esterni, non me lo aspettavo. Volevamo fare una gara decisamente migliore, con più aggressività, ma purtroppo non è stato cosi è c’è molto rammarico perchè questa partita poteva essere la svolta della nostra stagione. Bianchimano sostituito? Non ne aveva più. Anche se il calendario non è semplice dobbiamo fare di più a prescindere dalle qualità dell’avversario”.