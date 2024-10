Reggina, Maurizi: ‘I tifosi hanno tutta la mia ammirazione’

Come abitudine consueta, mister Maurizi, dopo aver parlato in conferenza con i giornalisti nel post gara, lascia il suo pensiero anche attraverso il proprio profilo facebook: “Abbiamo ottenuto un ottimo punto contro una corazzata del campionato. Il Cosenza è una squadra costruita e ristrutturata a gennaio per puntare al salto di categoria, anche attraverso i playoff. Noi abbiamo giocato con cuore e grande anima. Abbiamo lottato per noi e per la nostra gente, portando a casa un buon risultato. Abbiamo fatto gli stessi punti del Cosenza nel girone di ritorno e siamo fieri di questo. Mi sono piaciuti i ragazzi del settore giovanile ed i tifosi accorsi da Reggio per tifare. Quei ragazzi meritano grandi complimenti ed hanno tutta la mia ammirazione”.