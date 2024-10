Reggina e Mc Donald’s insieme per una raccolta fondi

Reggina e McDonald’s insieme per una raccolta fondi straordinaria per “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald”. L’abbraccio dei tifosi ai calciatori amaranto Corazza, Bresciani, Salandria, Bertoncini, De Rose e Bellomo che hanno incontrato i tifosi prendendo parte all’evento.

E’ stato possibile aderire attraverso un gesto simbolico che ha reso ancora più visibile l’impegno di tutti per “costruire” e sostenere le strutture di Fondazione. Per incrementare le donazioni è stata messa all’asta una maglia ufficiale e altri Gadgets della Reggina.

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è una realtà non a scopo di lucro nata in Italia nel 1999 con l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in condizione di disagio ad avere un futuro migliore.