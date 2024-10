Reggina: i tifosi aspettano Menez. Gli orari del suo percorso e quello di arrivo

Insieme alla straordinaria capacità di trasformare in dati di fatto tutte le promesse, al presidente Luca Gallo va riconosciuta un’altra qualità. Rendere spettacolare ogni cosa facendola diventare evento. Anche se in questo caso è il protagonista che si presta facilmente, essendo il primo calciatore della nuova Reggina e soprattutto non uno qualunque, ma un talento di fama internazionale.

Leggi anche

Al resto, come detto, ci ha pensato il massimo dirigente, con un arrivo in terra reggina, che si riserva alle star. Jeremy Menez atterrerà all’aeroporto di Catania alle 12 di oggi e da li proseguirà in auto fino a Messina in compagnia del suo procuratore e del Ds Taibi. E da qui prende corpo la spettacolarizzazione dell’evento. Perchè sarà un catamarano, “battente bandiera amaranto” ha sottolineato Luca Gallo, ad accompagnare il giocatore francese fino all’arrivo al porto di Reggio Calabria previsto per le ore 15, Ad attenderlo sicuramente tanti tifosi, giornalisti locali e nazionali e fotografi.